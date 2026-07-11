Terremoto en Venezuela y un nuevo balance oficial: trepa a 4.300 la cifra de fallecidos

Los potentes terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio dejaron además 17.907 personas sin viviendas, de acuerdo con el informe difundido por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en Telegram.

El desastre impactó especialmente al estado costero de La Guaira, donde más de 800 edificios fueron afectados, de los cuales 190 sufrieron colapso total.

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Maquinaria pesada deja nubes de polvo al remover escombros de edificios colapsados en La Guaira, en muchos casos ante la negativa de familiares que aún esperan recuperar cuerpos de sus seres queridos.

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Naciones Unidas estima que hasta unas 50.000 personas podrían haber desaparecido por lo que se considera uno de los peores terremotos ocurridos en América Latina. El gobierno evita mencionar una cifra.

Venezuela y el Fondo Monetario Internacional (FMI) negocian cómo desbloquear lo más rápido posible los activos financieros del país para hacer frente a las consecuencias de los terremotos, según la portavoz del organismo, Julie Kozack.