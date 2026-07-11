Venezolanos en Paraguay buscan profesionales de la salud para clasificar medicamentos donados

La comunidad venezolana en Paraguay inició una movilización nacional tras el devastador sismo de magnitud 7,5 que sacudió el norte de Venezuela el pasado miércoles 24 de junio.

Hoy, en el Comité Olímpico Paraguayo es el centro principal donde ya cuentan con 20.000 kilos de mercaderías y siguen recibiendo insumos. “Ahora todas las donaciones las estamos recibiendo en este lugar y ya haciendo los preparativos para lo que va a ser el viaje”, señaló Ilsis Opereza, una de las voluntarias.

Ante la consulta sobre cuándo estarán enviando la ayuda a Venezuela, indicó que estan estimando esta semana. “Nos falta todavía finiquitar todo lo que es el empaquetado”, dijo.

Opereza afirmó que siguen recibiendo mercaderias, pero aclaró que lo que más están necesitando es el apoyo de voluntarios .“Voluntarios doctores, enfermeras y farmacéuticos, porque estamos armando las cajas para enviar medicamentos, y muchos tiene especificaciones técnicas”, precisó.

Lea más: Terremoto en Venezuela: cómo ayudar con donaciones desde Paraguay

Luego expresó: “Voluntarios que nos puedan guiar, porque no tenemos el conocimiento técnico para saber qué medicamentos va con este y cómo podemos armar las cajas”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los voluntarios están trabajando desde las 10:00 hasta las 22:00. “La mayoría estamos los fines de semana. Hoy y mañana a full estaremos recibiendo a los voluntarios”, dijo.

Para finalizar, recordó que lo que más están necesitando son medicamentos: “Todo lo que es postraumático, también lo que es alimentos de fórmula, para bebés y adultos mayores. Eso es lo que estamos buscando principalmente”, finalizó.