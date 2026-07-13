Activista indio en condición "crítica" tras semanas en huelga de hambre contra el Gobierno

"El estado de salud del Sr. Sonam Wangchuk es ahora sumamente crítico (...). ¿Por qué el Gobierno actual no lo toma en cuenta?", indicó el CJP en su cuenta de X.

Manifestantes agregaron que Wangchuk, ingeniero y activista climático, ha perdido más de 8 kilos y que los niveles de glucosa en su sangre han caído desde que inició su huelga de hambre indefinida en el centro de Nueva Delhi.

Simpatizantes del CJP han protagonizado desde comienzos de junio protestas en varias ciudades del país para exigir la dimisión del ministro de Educación de la India, Dharmendra Pradhan, a quien responsabilizan políticamente de numerosos escándalos e irregularidades en torno a diferentes exámenes oficiales.

En Nueva Delhi, decenas de manifestantes protagonizan desde el pasado 20 de junio una sentada indefinida en Jantar Mantar, un punto habitual de protesta en la capital india. Allí, además de Wangchuk, más estudiantes también iniciaron una huelga de hambre indefinida.

El 'Partido de las Cucarachas' se ha convertido en un fenómeno político inédito entre los jóvenes de la India y ha logrado amasar más de 22 millones de seguidores en redes, superando al gobernante Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi.

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La organización surgió a mediados de mayo en respuesta a unas declaraciones del presidente del Tribunal Supremo, Surya Kant, quien comparó a jóvenes desempleados y activistas digitales con "cucarachas" y "parásitos sociales".

Detrás de este fenómeno se encuentra Abhijeet Dipke, un joven indio residente en Estados Unidos y que trabajó entre 2020 y 2023 en el equipo de comunicación del Aam Aadmi Party (AAP), una formación de la oposición de centro-izquierda con mucha fuerza política en la capital.