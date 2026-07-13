Balanza comercial paraguaya marca superávit de 746 millones de dólares en primer semestre

Este resultado contrasta con el déficit de 697,9 millones de dólares observado en el mismo período de 2025.

Según el Reporte de Comercio Exterior de junio pasado, las exportaciones subieron un 23,6 % con respecto a los 8.219 millones de dólares registrados en el mismo lapso del año anterior.

"El incremento en las exportaciones registradas estuvo explicado principalmente por mayores envíos de granos de soja, aceite de soja y bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre", indicó el Banco Central del Paraguay (BCP).

La soja es el principal producto de exportación del país, al totalizar 2.273 millones de dólares entre enero y junio pasado, un 50,9 % más frente a los 1.506 millones de dólares que sumaron los despachos de ese producto en el mismo periodo de 2025.

En segundo lugar se ubicaron las exportaciones de carne y menudencia bovina, con 935,4 millones de dólares, que sufrieron, sin embargo, una caída del 12,7 % entre enero y junio pasado respecto a los envíos del año anterior.

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Argentina se mantuvo como el principal destino de las exportaciones paraguayas en la primera mitad del 2026, al registrar una participación del 42,3 % del total, y envíos por 2.770,8 millones de dólares.

Las ventas al vecino país crecieron un 52,5 % respecto al mismo período de 2025.

Brasil se ubicó en el segundo lugar y Chile tercero.

Por su parte, las importaciones aumentaron un 9,6 % en el primer semestre de este año frente al mismo lapso del año pasado, cuando sumaron 8.592 millones de dólares.

China -país con el que Paraguay no mantiene relaciones diplomáticas- se mantiene como el principal proveedor de los importadores locales, con 3.317 millones de dólares y una participación del 36 %.

Los principales productos procedentes del gigante asiático son los teléfonos móviles, las máquinas portátiles para procesar datos y los neumáticos.

Brasil y Estados Unidos se situaron en el segundo y tercer lugar como origen de las importaciones, con 1.979 millones y 585,7 millones de dólares, respectivamente.