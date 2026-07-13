Bolivia anuncia procesos judiciales por abandono de la sede del Parlamento de Unasur

"Vamos a hacer los procesos, vamos a determinar cuáles son los responsables, pero vamos a ver de darle un uso porque no puede ser que esta infraestructura no sirva para algo", dijo a los medios el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora.

El ministro participó esta jornada en una inspección de esos ambientes situados en la localidad de San Benito, a 42 kilómetros al este de la ciudad de Cochabamba, junto al viceministro de Transparencia, Yamil García, y legisladores nacionales y regionales.

Zamora señaló que el edificio costó 500 millones de bolivianos (71,8 millones de dólares, según el tipo de cambio de la época), que se construyó con "fines ideológicos" y que ahora se constituyó en un "elefante blanco" que no tiene ninguna función.

"Veremos a qué se destina, si a la educación, a la salud, a la Policía, veremos, tomaremos la mejor decisión", agregó.

Por su parte, García mencionó que el Parlamento de Unasur "nunca llegó a sesionar" en ese edificio y que los recursos que se utilizaron en su construcción "pudieron destinarse en obras que mejoren la vida de los bolivianos", por lo que se indagará las decisiones de administraciones anteriores "que han dañado la economía" del país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La sede del Parlamento de Unasur comenzó a construirse en 2008 y se concluyó en 2018, durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).

Según información del Ministerio de Obras Públicas, el complejo está compuesto por tres bloques destinados a plenarias y a albergar el hemiciclo principal, sobre una superficie de 12.000 metros cuadrados.

También cuenta con un centro de convenciones junto a otras dependencias sobre un área de 400 hectáreas que, debido a su falta de uso, presenta deterioro en los pasillos y hierba crecida, según algunas fotografías que publicó el ministerio en sus redes sociales.

La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) nació en 2008 impulsada por el fallecido líder venezolano, Hugo Chávez (1999-2013), y el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hoy de nuevo en el poder.

En 2017, el bloque entró en crisis, cuando los doce países miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana.

Además, la Secretaría de Unasur tenía su sede en Quito, un edificio construido bajo la presidencia de Rafael Correa (2007-2017) e inaugurado en 2014, pero el Gobierno de Daniel Noboa lo reclamó en 2024 para convertirlo en una universidad.