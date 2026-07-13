De la Espriella eliminará oficina de comisionado de Paz como parte de reformas en Colombia

"Se acaba el comisionado para la Paz, porque no habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno", manifestó De la Espriella en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

Según el presidente electo, que asumirá el próximo 7 de agosto, entre los cargos que eliminará también están la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, cuyas funciones serán asumidas por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Defensa.

"A partir del 7 de agosto, el objetivo será la seguridad del pueblo y el desmonte total del perverso sistema de impunidad que reina en este momento y que se va a acabar desde que asuma el cargo en propiedad", agregó De la Espriella, crítico de la política de 'paz total' del presidente saliente, Gustavo Petro.

El mandatario electo afirmó que cuando asuma la Presidencia, los ministerios de Justicia y del Interior, junto con el comisionado para la Seguridad, una figura que no existe actualmente, "tienen la orden de desmontar de manera inmediata, cumpliendo la Constitución y la ley, toda aquella impunidad que se refugia en el espejismo de la falsa paz".

En ese sentido, criticó la autorización que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio al último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido con el alias de Timochenko en su época de guerrillero, para un viaje a España a participar en unas conferencias.

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"Hoy vemos al criminal de guerra alias Timochenko en gira internacional con salvoconducto de quienes pretenden lavar sus crímenes con el disfraz de tribunal, la JEP. Ese bandido de Timochenko merece estar preso de por vida. Voy a trabajar en ello", afirmó.

Según De la Espriella, "ningún formalismo aparente puede esconder que los crímenes de guerra y contra la humanidad de los jefes de las FARC siguen impunes".

Londoño, que en noviembre de 2016 firmó con el entonces presidente colombiano, Juan Manuel Santos, el acuerdo de paz, se ha sometido a la justicia de la JEP, que impone penas restaurativas, que no implican cárcel, a quienes colaboran con el esclarecimiento de la verdad sobre lo sucedido en el conflicto armado.

De la Espriella también criticó que la antropóloga Pilar Rueda Jiménez, esposa del excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda, su rival en las elecciones, cuyo resultado no reconoce, haya retomado su trabajo en la JEP.

"¿Y qué decir de un tribunal que le da refugio al entorno familiar del mal perdedor que se niega a reconocer el resultado en las urnas y promueve una falsa desobediencia civil, acudiendo a todas las formas de lucha precisamente para desestabilizar la democracia? Mientras eso ocurre, la JEP le da cobijo a su esposa. Esa es la JEP", señaló.