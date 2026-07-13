Ecuador empezará este año la construcción de la conexión eléctrica con Perú, dice ministro

En una entrevista con el canal de televisión Teleamazonas, Blum señaló que la nueva conexión facilitará, a futuro, el intercambio de electricidad con otros países de Suramérica, al posibilitar la interconexión con sistemas como el de Argentina.

Se trata del proyecto 'Interconexión Ecuador-Perú 500 kV, tramo ecuatoriano', que tendrá una inversión aproximada de 289 millones de dólares y estará a cargo de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La obra será financiada con 125 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), otros 125 millones del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y 39,4 millones aportados por Celec.

El objetivo, de acuerdo a información de la empresa pública, es facilitar los intercambios energéticos entre Ecuador y Perú, mejorar la seguridad del suministro eléctrico y aprovechar la complementariedad hidrológica de ambos países.

El proyecto contempla la construcción de una línea de transmisión de 500 kilovoltios y doble circuito entre Chorrillos, en la provincia de Guayas, y Pasaje, en El Oro, con una extensión de 206,97 kilómetros, y otra entre Pasaje y la frontera con Perú, de 77,88 kilómetros, entre otros trabajos.

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Sobre el riesgo de nuevos apagones ante un eventual impacto del fenómeno de El Niño, el ministro indicó en la televisión local que el Gobierno "no puede garantizar" que sus efectos no les "golpeen fuertemente" ni que no se dé "una sequía en la parte oriental", pero aseguró que trabaja para reducir ese riesgo.

"Nos corresponde trabajar en mantener parque automotor y el sistema de distribución", señaló el ministro, además del arrendamiento de nueva capacidad de generación eléctrica.

El Niño es un fenómeno climático que, a causa del calentamiento de las aguas del Pacífico, altera la intensidad de las precipitaciones, especialmente en la costa de Ecuador. Para evitar daños y pérdidas graves, el Gobierno diseñó un comité de trabajo para elaborar estrategias de prevención.

Además, los posibles efectos adversos de un fenómeno de El Niño fuerte fueron el motivo oficial por el que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantó las elecciones locales en el país andino para el próximo 29 de noviembre, cuando inicialmente estaban previstas para el 14 de febrero de 2027.