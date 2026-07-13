El Congreso de Perú inaugura hemiciclo del Senado que entrará en funciones a fin de mes

El Congreso destacó en un comunicado que la infraestructura fue sometida "a un proceso de restauración patrimonial y modernización tecnológica" y volverá a funcionar después de 34 años en que Perú contó solo con un Parlamento unicameral.

"Hoy, con esta restauración, saldamos una deuda institucional y acompañamos la decisión del pueblo peruano de restablecer la bicameralidad como sistema de representación", señaló el presidente interino del Congreso, el fujimorista Fernando Rospigliosi, durante la ceremonia.

El regreso de la bicameralidad en Perú fue aprobada en 2024 por el actual Congreso a pesar de que en 2018 el 90 % de los peruanos rechazó esa posibilidad en un referéndum.

Rospigliosi afirmó que, con el regreso de la bicameralidad, le están "devolviendo al país un espacio fundamental de su vida democrática" y lo hacen "cuando el Senado de la República vuelve a ser una realidad", ya que cumplió esas funciones desde 1939 hasta 1992.

Ese año, el entonces gobernante Alberto Fujimori (1990-2000), el padre de la presidente electa de Perú Keiko Fujimori, quien asumirá el próximo 28 de julio, dio un autogolpe de Estado y disolvió el Congreso, tras lo cual se estableció en la Constitución de 1993 el Legislativo unicameral.

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A su turno, la también legisladora fujimorista Patricia Juárez, quien al igual que Rospigliosi ha sido elegida senadora, sostuvo que el retorno a la bicameralidad es el resultado de "más de tres décadas de esfuerzo institucional" y que la decisión de remodelar el antiguo hemiciclo fue adoptada por la mesa directiva que presidió el derechista Eduardo Salhuana.

Salhuana expresó, al respecto, que el "recinto ha quedado realmente maravilloso", ya que es "un palacio impresionante y un verdadero tesoro nacional".

"Esperamos que los senadores que ocupen este hemiciclo trabajen siempre pensando en el Perú, privilegiando el diálogo, los consensos y el bienestar de todos los ciudadanos", concluyó.

El Congreso unicameral peruano, conformado por una cámara de 130 representantes, cerró el pasado 25 de junio sus sesiones plenarias, con lo cual sus funciones fueron asumidas por la Comisión Permanente mientras se desarrolla el proceso de instalación de las próximas cámaras de senadores y diputados.

El Parlamento estuvo constituido en un principio por 120 legisladores, pero desde las elecciones generales de 2011 se incrementó a 130 representantes.

El nuevo Legislativo estará conformado por 130 diputados y 60 senadores que fueron elegidos en los comicios generales del pasado 12 de abril, que también determinaron una segunda vuelta presidencial entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, que finalmente ganó la líder del partido Fuerza Popular.

En el nuevo Parlamento estarán representantes de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú, de Sánchez, así como del centrista Partido del Buen Gobierno, del ultraderechista Renovación Popular y de los izquierdistas Partido Cívico Obras y Ahora Nación.