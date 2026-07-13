El presidente del Yemen pide hacer cumplir embargo de armas tras aterrizaje de avión iraní

"Reitero mi llamado a la comunidad internacional, y al Consejo de Seguridad en particular, para que pase de la condena a la disuasión y haga cumplir las resoluciones internacionales, especialmente las relacionadas con el embargo de armas y el régimen de sanciones", dijo el presidente yemení en un comunicado.

Al Alimi afirmó que estas medidas tienen el objetivo de "garantizar el respeto a la soberanía de la República del Yemen y poner fin a las reiteradas violaciones que amenazan la paz y la seguridad regionales e internacionales".

Además, convocó una reunión de emergencia del Consejo de Liderazgo Presidencial tras el bombardeo del Ejército yemení contra el aeropuerto de Saná, controlado por los hutíes y cuya pista de aterrizaje fue dañada para impedir la llegada de un avión iraní que transportaba una delegación de los rebeldes desde Teherán.

En esta reunión se evaluará la situación y se adoptarán medidas "para fortalecer la preparación de las instituciones" del Gobierno internacionalmente reconocido del Yemen, según Al Alimi.

Tras el bombardeo en Saná, el avión iraní aterrizó en el aeropuerto de la localidad de Al Hudeida, a orillas del mar Rojo y también controlado por los hutíes, algo que el Ejecutivo yemení calificó de "violación a la soberanía" del país y de "desprecio deliberado por las instituciones estatales".

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En este sentido, afirmó que los ataques aéreos contra la pista de aterrizaje del aeropuerto de la capital eran una "medida defensiva", al tiempo que acusó a Irán de "arrastrar al Yemen y a su pueblo a guerras que sirven sus intereses" y de utilizar al país árabe "como peón en su conflicto regional" con Israel y Estados Unidos.

"El Estado no permitirá que ninguna aeronave viole el espacio aéreo yemení en el futuro, ya sea sobre el aeropuerto de Saná o cualquier otro aeropuerto, y disuadirá cualquier intento de imponer un hecho consumado que vulnere su soberanía", remarcó.

Asimismo, hizo hincapié en que su Gobierno está comprometido con "el funcionamiento legal y seguro" del aeropuerto de Saná, y que presentó iniciativas para que la delegación hutí que viajó a Teherán para participar en el funeral del difunto líder supremo iraní Alí Jameneí regresara al Yemen en un avión operado por Yemenia Airways.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido sostiene que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad.