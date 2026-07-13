Gobierno liberará a 2.000 presos comunes por el aniversario de la revolución sandinista

Los 2.000 privados de libertad recibirán el beneficio legal de la excarcelación bajo el régimen de convivencia familiar durante un acto que se celebrará en la sede del Sistema Penitenciario Nacional, cerca de Managua, la mayor prisión de Nicaragua, conocida como 'La Modelo', así como en otras siete cárceles, dijo Murillo a través de medios oficiales.

Con esos excarcelados, la cifra de presos comunes liberados aumentará a 6.400 en lo que va de año, de acuerdo con el Ministerio del Interior.

El pasado 30 de mayo, el Gobierno de Nicaragua excarceló a 2.000 prisioneros comunes con sentencia firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus hogares, con motivo del Día de la Madre Nicaragüense, que se conmemora ese día.

Los pasados 2 de febrero y 1 de abril, el Ejecutivo sandinista indultó en cada fecha a 1.200 presos comunes con sentencia en firme para que vivan en régimen de convivencia familiar en sus domicilios.

Las primeras excarcelaciones se otorgaron por el Día Nacional de la Reconciliación y la Paz, que se conmemora en honor al fallecido cardenal nicaragüense Miguel Obando y Bravo (1926-2018), y las segundas se dieron por motivo de la Semana Santa.

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Las autoridades de Nicaragua han liberado de prisión y puesto bajo el régimen de convivencia familiar a un total de 55.164 reos comunes en los últimos diez años, de los cuales el 7,18 % ha reincidido en la comisión de al menos un delito, según datos del Gobierno.

La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, con el argumento de que tras estas decisiones se han incrementado los feminicidios y la delincuencia general en Nicaragua.

En 2025, las autoridades beneficiaron con esta medida a 9.900 condenados, la mayor cantidad en el último decenio.