La ingeniera María Nohemí Arboleda será ministra de Minas y Energía de De la Espriella

"Ella es una verdadera nunca. Nunca había estado en política. Tiene 30 años liderando procesos de planeación energética, operación de sistemas eléctricos de potencia y administración de mercados de energía", detalló el mandatario electo en un mensaje al país por medio de sus redes sociales.

Arboleda es ingeniera eléctrica de la Universidad Nacional de Colombia, una de las primeras mujeres en ocupar cargos de liderazgo en el sector y gerente de XM, una compañía encargada de operar el sistema interconectado y administrador del mercado de energía mayorista del país.

"Ella ha liderado la creación de XM, la planeación de la operación y todo el andamiaje técnico que hace posible que la luz llegue a los hogares de los colombianos", detalló De la Espriella.

La ministra designada, quien nació en el departamento de Córdoba pero desarrolló su carrera en Antioquia, llega al cargo con la misión de "fortalecer la confiabilidad en el suministro de energía, mejorar la capacidad del servicio, desarrollar energías limpias con mejores precios y lograr más confianza inversionista".

"Con María Nohemí conformaremos un equipo de excelencia para enfrentar el riesgo real de desabastecimiento energético que heredamos del mal manejo del Gobierno anterior", indicó De la Espriella aludiendo al actual mandatario Gustavo Petro.

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Según el presidente electo, Arboleda trabajará en coordinación con los ministros designados de Defensa, el general retirado Jorge Eduardo Mora López; de Ambiente, Fabio Arjona, y de Hacienda, Miguel Gómez Martínez.

"Hoy se enciende una luz en el sistema energético. La era de la confiabilidad. Firme con el futuro, firme con la responsabilidad", enfatizó De la Espriella.

El presidente electo continúa conformando su gabinete, del que ya ha anunciado 13 de los 18 ministros, y Arboleda es la cuarta mujer incluida.