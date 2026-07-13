La producción petrolera de la OPEP subió un 17 % en junio, tras la reapertura de Ormuz

Estas cifras, calculadas por varios institutos independientes y publicadas este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, revelan que la mayoría de los socios de la región del Golfo Pérsico afectados por el conflicto en Irán continuaron recuperando su nivel de bombeo y de exportaciones.

No obstante, el nivel del mes pasado es inferior en 6,6 mbd al registrado en febrero, antes de que Estados Unidos e Israel comenzaran sus ataques en Irán y Teherán cerrara el estrecho de Ormuz, una vía marítima por la que transitaba cerca del 20 % del petróleo comercializado en el planeta.

El informe refleja el incremento de los flujos petroleros desde la región de Oriente Medio tras el alto el fuego pactado entre Washington y Teherán que permitió aumentar el tránsito de crudo y derivados durante el mes pasado, en un ambiente de esperanzas de que las partes logren negociar un acuerdo de paz duradero que facilite la normalización plena del mercado.

Esa mejora de las perspectivas provocó un fuerte abaratamiento del "oro negro" en junio, según admiten los autores del documento sin aludir al revés que ha sufrido la situación esta semana, marcada por la reanudación de los enfrentamientos armados después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, considerara obsoleta la tregua.

Así las cosas, los Emiratos Árabes Unidos, que se retiraron de la OPEP el pasado 1 de mayo, consiguieron elevar sus extracciones hasta los 3,8 mbd el mes pasado, lo que representa un aumento de 1,64 mbd (un 75,9 %) en comparación con mayo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Kuwait incrementó las suyas en 0,88 mbd, hasta alcanzar los 1,45 mbd, mientras que Irak las subió hasta los 1,97 mbd (+0,44 mbd).

Irán, en tanto, añadió 155.000 barriles diarios a su producción mensual, que promedió los 2,4 mbd en junio.

La excepción a esta tendencia al alza fue el bombeo de Arabia Saudí que, según las estimaciones publicadas hoy, se situó en los 6,85 mbd, lo que supone 0,99 mbd menos que en mayo.

Por otro lado, los diez "petroestados" aliados de la organización, con Rusia a la cabeza, bombearon juntos 14,27 mbd en junio —casi la misma cifra que en mayo—, de forma que la producción total de la alianza OPEP+ (la OPEP y sus aliados) se situó en 36,28 mbd, volumen superior en unos 3 mbd al del mes anterior, pero que sigue aún lejos de los 42,75 mbd producidos en febrero.

Dado que aún no se ha logrado la recuperación plena de la oferta, los aumentos moderados pactados por el grupo para abril, mayo, junio y julio, que suman 442.000 barriles diarios, no han podido materializarse por completo.

La OPEP resalta que los precios del petróleo aumentaron en el primer semestre de 2026 "impulsados por acontecimientos geopolíticos, la solidez de los fundamentos del mercado físico y la incertidumbre en torno al suministro regional de petróleo y los flujos comerciales", de forma que su promedio semestral fue superior en más de un 33 % a la media del mismo periodo del año pasado.

"Los mercados de futuros del petróleo experimentaron una mayor volatilidad a medida que los participantes del mercado evaluaban continuamente los acontecimientos geopolíticos y su impacto en el suministro global de crudo. Esta volatilidad se vio agravada por los especuladores y los gestores de fondos de inversión, quienes ajustaron frecuentemente sus posiciones especulativas ante las cambiantes expectativas", puntualiza el documento.

Tras dispararse en marzo y abril, las cotizaciones del crudo cayeron en mayo y junio "debido a las expectativas de mayores flujos regionales de petróleo y un suministro más elevado a corto plazo, lo que redujo las primas de riesgo geopolítico", recuerda la organización en su informe.

El barril de petróleo brent, la referencia para Europa, se disparaba este lunes más del 4 %, hasta los 79 dólares, en el mercado de futuros de Londres, ante las renovadas tensiones en el estrecho de Ormuz entre Irán y Estados Unidos.