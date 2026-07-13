La propuesta de Kast de cambiar la ley laboral de cuarenta horas de Boric genera rechazo

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció un proyecto de ley para modificar el método de cálculo de la jornada laboral en Chile que permitiría extenderla hasta en un máximo de 52 horas semanales, para permitir mayor flexibilidad en el mercado de trabajo en un contexto de deterioro sostenido del empleo, argumentó.

La tasa de desocupación en el país austral alcanzó el 9,1% entre febrero y abril de 2026, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), lo cual representa su nivel más alto en casi cinco años.

La medida, sugerida por analistas de una Mesa de Reactivación Laboral implementada por el Ejecutivo, ha sido cuestionada por Jara, quien era ministra del Trabajo durante la promulgación de la norma, y por la ex vocera del Gobierno Camila Vallejo, quienes en una publicación en redes sociales llamaron a defender la reducción de la jornada laboral.

"Ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52", sostuvo Jara.

La ley promulgada en 2023 que reduce gradualmente de 45 a cuarenta horas la jornada fue considerada por Boric "histórica" e "indispensable", en su momento, para que el país avance hacia una "mejor calidad de vida", y contó con el voto favorable de la mayoría de los partidos en su trámite legislativo, a excepción del ultraderechista Partido Republicano fundado por Kast.

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Chile se convirtió en el tercer país de la región, tras Ecuador y Venezuela, en fijar la jornada laboral de cuarenta horas semanales, una excepción en la región, donde la mayoría de los países cuentan con jornadas semanales de 48 horas.

El ministro Rau descartó que el Gobierno busque establecer una jornada semanal fija de 52 horas, sino en "cómo promedias o calculas las 40 horas", con la intención de promover una nueva modalidad para trabajadores de sectores estacionales como la agricultura y el turismo, y reducir la informalidad.

La Administración de Kast plantea ampliar ese margen hacia un promedio anual, al seguir el modelo de varios países de la OCDE, pues el actual periodo de cálculo para promediar la jornada está fijado en solo cuatro semanas y posiciona a Chile como el país más restrictivo entre las economías de dicha organización.

El plan del Ejecutivo apunta a que los trabajadores puedan tener épocas con jornadas más cortas para compensar las temporadas de alta demanda productiva.

"No se trata que después te digan: ‘No, mira, te vamos a compensar’. La pregunta de fondo es ¿quién puede tener una buena vida trabajando 52 horas en una semana? Es decir, más de 10 horas al día", argumentó Vallejo.

El grupo de expertos formuló otras recomendaciones en materias de empleo femenino, subsidios a la contratación, capacitación, formalidad laboral y regulación del trabajo, por lo que otras de las medidas previstas es impulsar un proyecto de contratos por hora que permanece en el Congreso desde 2018.

La Central Única de Trabajadores (CUT) ha advertido el riesgo de la precarización en el panorama laboral chileno, que ha tenido una pérdida de setenta mil empleos formales desde 2022.

"Son ustedes quienes han visto los beneficios de la reducción gradual de la jornada laboral. No permitamos que haya retrocesos, no permitamos que aquello que nos ha costado tanto lograr como país, para mejorar la calidad de vida de las familias trabajadoras, se destruya de un día para otro", subrayó Vallejo.