La SIP condena la citación a periodistas de EEUU por filtraciones sobre avión presidencial

La citación, que fue enviada a los periodistas el fin de semana, llega a raíz de un reportaje en el que el periódico informó que el avión, que fue reacondicionado para que el presidente Donald Trump realizara en él sus viajes oficiales, no cumplía con el estándar de seguridad de la aeronave anterior.

"Este tipo de medidas son altamente preocupantes, al involucrar directamente a periodistas en posibles procesos judiciales que pueden derivar en la revelación forzada de sus fuentes confidenciales", informó en un comunicado el presidente de la SIP, Pierre Manigault.

"Advertimos que estas acciones no solo vulneran principios fundamentales del ejercicio periodístico, sino que también tiene un efecto inhibidor sobre futuras investigaciones de interés público", agregó.

El Departamento de Estado, detrás de la acusación, busca identificar a las fuentes de la filtración, pero The New York Times indicó que apelará la orden judicial al entender que el reportaje contenía información de interés público.

"Si bien las autoridades han señalado que los periodistas no son el objetivo de la investigación, la SIP advierte que la sola citación judicial ya constituye una forma de presión que puede desalentar el trabajo periodístico y afectar la disposición de las fuentes a denunciar irregularidades", agregó la entidad.

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Este caso se suma a las tensiones previas entre la Administración estadounidense y el periódico. Trump demandó el pasado septiembre a The New York Times y a cuatro de sus periodistas por presunta difamación.

La SIP, compuesta por más de 1.300 publicaciones de América, es una entidad sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión.