Las reservas internacionales brutas de Nicaragua suben 36 % interanual a junio de 2026

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos tiempos, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los 9.808,6 millones de dólares de las RIB a junio de 2026 también superaron los 9.772,3 millones de dólares con que estas reservas cerraron en mayo pasado.

Durante junio, las RIB aumentaron en 36,3 millones de dólares, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, el aumento del encaje en moneda extranjera y los intereses por las inversiones de reservas internacionales del BCN, explicó la entidad.

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.