Megarreforma de Kast avanza al pleno del Senado y afronta votaciones finales

La mayoría de los artículos del denominado proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, considerada la iniciativa emblema del Ejecutivo, fueron aprobados solo con los votos del oficialismo.

"Es un avance que era esperado, fuimos aprobando las normas, hay muchas indicaciones que puso el Ejecutivo y que perfeccionan las ideas originales, pero lo importante es que vamos avanzando", declaró el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, al término de la sesión.

La votación tuvo lugar en medio de las negociaciones del Gobierno con una parte de la oposición -el socialdemócrata Partido por la Democracia (PPD)- para aprobar la megarreforma en la sala de la Cámara Alta con un margen más amplio.

Las negociaciones han abierto una grieta en la oposición mayoritaria de izquierdas, que amenaza con ir al Tribunal Constitucional y denuncia que es una megarreforma que solo beneficia a los ricos.

El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y un polémica medida que garantiza inviabilidad tributaria a grandes inversiones.

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En la votación de este lunes, la comisión aprobó que la inviabilidad sea gradual: 10 años sin variaciones de impuestos para montos de 50 a 100 millones de dólares; 15 años para inversiones superiores a 100 millones; y 20 años a partir de 350 millones de dólares.

La megarreforma también incluye beneficios fiscales para la repatriación de capitales, exención del IVA a la compra de vivienda durante un año y flexibilización de permisos para acelerar inversiones.

"Tendremos una mayoría frágil, pero aunque sea por un voto, lo que nosotros queremos es que con esta reforma, podamos llegar al bienestar de todos los chilenos sin distinciones políticas", afirmó el senador Iván Moreira, de la UDI, derecha tradicional.

El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento del mayor productor de cobre del mundo -el año pasado el PIB creció un 2,5 %-, así como reducir la tasa de desempleo y equilibrar las cuentas fiscales.

Una vez aprobada en el Senado, la megarreforma tendrá que sortear una última votación en la Cámara de Diputados, donde ya existen los votos para sacarla adelante.

Desde la oposición ratificaron su rechazo y el senador Diego Ibáñez, del izquierdista Frente Amplio, criticó la falta de diálogo del Gobierno.

"Cuando el progresismo vuelva a ser mayoría, en el gobierno y en el parlamento, la primera norma que se va a eliminar va a ser la invariabilidad tributaria y los 'perdonazos' tributarios a las grandes empresas", sostuvo.