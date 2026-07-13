Putin concede la ciudadanía rusa al diseñador de coches de BMW y Citroën Pierre Leclerc

La razón por la que el belga obtuvo la ciudadanía rusa se desconoce.

Leclerc, de 53 años, ha trabajado para importantes fabricantes de automóviles, como BMW, Kia y Citroën.

Se incorporó a BMW en el año 2000 y seis años después se convirtió en jefe de diseño de la división BMW M, donde estuvo al frente de las labores para diseñar el exterior de los BMW X5 y X6.

En 2013, Leclerc dejó BMW y pasó a ser jefe de diseño del fabricante chino Great Wall Motors, donde desarrolló automóviles para marcas como Haval y Wey.

En 2017, se unió a la empresa coreana Kia Motors y un año después, se convirtió en jefe de diseño del fabricante francés Citroën.