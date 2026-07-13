Roma albergará negociaciones cruciales entre Líbano e Israel

Las conversaciones bilaterales a nivel de embajadores de Israel y Líbano comenzarán a las 10:00 (hora de Roma), indicó la fuente que habló bajo condición de anonimato.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informó anteriormente que las conversaciones se llevarían a cabo los días 15 y 16 de julio, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, había confirmado el 7 de julio que las negociaciones se reanudarían “la próxima semana”.

Los dos países, que no mantienen relaciones formales, iniciaron conversaciones directas en abril después de que Hezbolá, respaldado por Teherán, arrastrara al Líbano a la guerra en Oriente Medio al atacar a Israel en apoyo de Irán.

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Recientemente alcanzaron un acuerdo marco que exige el desarme de Hezbolá y una retirada gradual de Israel de las zonas ocupadas del sur de Líbano, mientras el ejército libanés despliega sus unidades en las denominadas “zonas piloto” .

Sin embargo, el acuerdo -rechazado por Hezbolá- no establece un calendario para la retirada de Israel, y las autoridades israelíes también prometieron que sus fuerzas permanecerán en una “zona de seguridad” de 10 kilómetros a lo largo de la frontera mientras el movimiento proiraní no entregue las armas.

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Una delegación militar estadounidense se reunió con el ejército libanés en Beirut la semana pasada para discutir la implementación de la retirada de Israel de una primera zona piloto.