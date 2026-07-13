Seis finalistas participarán en la nueva elección del diseño del Museo Nacional de Ecuador

"La empresa pública a cargo del proyecto ya contactó a los estudios arquitectónicos que presentaron sus proyectos. Les adelanto que ya hemos recibido, hasta el momento, la confirmación de participación de 6 de los estudios de arquitectura que participaron", dijo este lunes el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, en su cuenta de la red social X.

El funcionario, que figura en la página de la construcción del museo como jurado del concurso, aseguró que este martes se hará pública la metodología para la evaluación y selección del nuevo ganador.

"Se va a elegir, junto a ustedes, un diseño que nos enorgullezca: un ícono de Quito y epicentro de la cultura del Ecuador", añadió Luque.

El pasado 6 de julio, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura anunció que la propuesta 'Ecos del sol', del estudio de arquitectura Campo Baeza + MAODA, de Madrid y Quito, había sido elegida como el diseño del nuevo MuNa.

La propuesta fue seleccionada entre diecisiete anteproyectos finalistas por un jurado integrado por figuras nacionales e internacionales de la arquitectura, luego de un proceso de evaluación que, según la cartera de Estado, consideró la calidad del diseño, la innovación, la sostenibilidad, la funcionalidad y su capacidad para responder a las necesidades museológicas del país.

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Sin embargo, el diseño generó críticas, especialmente en redes sociales, y aunque la viceministra de Cultura, Romina Muñoz, lo defendió en diversas entrevistas y en sus redes sociales, tuvo que dejar su cargo la semana pasada, en medio de la polémica.

Por tal motivo, Luque anunció el pasado viernes que el Gobierno había rechazado el diseño ganador y que se convocaría a los finalistas del concurso para que presenten otra vez sus propuestas.

El museo se levantará en Quito con una inversión de cien millones de dólares y permitirá albergar y conservar 1,2 millones de bienes culturales y patrimoniales que narran 12.000 años de historia y conforman la colección más importante del país andino.