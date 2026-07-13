Steven Spielberg, Nicole Kidman y Laura Dern se suman a los homneajes a Sam Neill

En un comunicado a Variety, Spielberg aseguró sentirse entristecido por la muerte del actor neozelandés y aseguró que disfrutó mucho trabajar con él.

"Sam fue excepcionalmente colaborativo (...) Le costó mucho interpretar a un personaje que actuaba como si los niños fueran desordenados y olieran mal, porque esto era lo opuesto al padre cariñoso que era con sus hijos", dijo el director de 'Jurassic Park'.

Neill fue diagnosticado en 2022 con linfoma de células T angioinmunoblástico, no obstante, la familia afirmó que su repentina muerte no se debió al cáncer.

La noticia ha provocado numerosas muestras de pesar, entre ellas la de Laura Dern, su compañera de reparto en 'Jurassic Park' (1993), 'Jurassic Park III' (2001) y 'Jurassic World: Dominion' (2022) , quien compartió unas emotivas palabras con la revista People.

"Sam fue mi querido amigo de toda la vida… Me demostró la máxima lealtad, protección y amor, siempre con un ingenio sutil (...) Era un caballero auténtico y noble, el galán de mis sueños. Te amaré por siempre, Dr. Alan Grant", dijo la actriz haciendo referencia a su personaje en la franquicia.

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Dern dio vida a la paleobotánica Ellie Sattler, quien mantenía una relación sentimental con el paleontólogo Alan Grant, interpretado por Neill, a lo largo de la saga.

Otra de las colegas que rindió homenaje a Neill fue Nicole Kidman quien compartió reparto en 'Dead Calm' (1989).

"Nos conocimos cuando yo tenía solo 18 años y él me tomó bajo su protección; fuimos amigos para siempre. Era encantador, amable, divertido e inteligente. Lo extrañaremos muchísimo y acompaño a su familia en su dolor", dijo a The Sydney Morning Herald, de acuerdo con People.

También Cillian Murphy, quien coincidió con Neill en 'Peaky Blinders' (2013-2022), emitió un comunicado en el que lo describió como "una de las personas más amables, divertidas y gentiles, y uno de los mejores actores".

Por su parte, Henry Golding, quien apareció junto a Neill en 'Assassin Club' (2023), escribió: "Ah, hombre... Te quiero, Sam xx".

El actor Alan Cumming lo calificó en Instagram como 'un hombre glorioso y hermoso', mientras que Kylie Minogue escribió en el anuncio de su muerte: 'Vale Sam' un término latino de despedida usado en Australia.

Mientras que Karl Urban dijo de él: "Era un hombre maravilloso, un tesoro nacional que tanto dio a Nueva Zelanda y al mundo. Buen viaje, Sam".