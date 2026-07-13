Un fallecido y cuatro heridos graves se reportan por accidente de tráfico en oeste de Cuba

Los primeros informes apuntan como posible causa del accidente a la pérdida de control del vehículo que transportaba a un grupo de jóvenes que regresaban a su unidad militar después de una licencia reglamentaria, según reportó el periódico provincial El Artemiseño.

El diario indicó que las investigaciones a cargo de peritos especializados continúan en el lugar del accidente.

Entre los heridos se encuentra el conductor del vehículo, cinco jóvenes fueron reportados en estado grave y una veintena están en observación aunque sin peligro para sus vidas, de acuerdo con la nota.

Datos divulgados por la Comisión Nacional de Seguridad Vial indicaron que entre enero y marzo de 2026 se registraron 1.234 accidentes, con un saldo de 153 fallecidos y 1.154 lesionados.

El mismo informe señaló que las motos, ciclomotores y peatones estuvieron involucrados en un 74 % de los siniestros y refirió que entre las principales causas estuvieron la falta de atención de los conductores, el no respeto al derecho de vía y el exceso de velocidad.

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En 2025 se registraron en Cuba 7.538 accidentes de tránsito, que provocaron 750 muertes y 6.718 lesionados, según la Comisión que identificó la incidencia del factor humano en la mayoría de esos hechos.

El Gobierno cubano ha reconocido que el mal estado de las vías y carreteras, por la falta general de mantenimiento, así como la antigüedad del parque automotor -con vehículos de entre cuarenta y setenta años de circulación- son otros factores que inciden en los accidentes de tránsito.