Un muerto y ocho heridos en un ataque a petroleros de Emiratos Árabes atribuido a Irán

El ministerio indicó en su cuenta de X que los petroleros Mombasa y Al Bahiyah fueron atacados por dos misiles de crucero cuando se movilizaban por aguas jurisdiccionales de Omán.

"El ataque resultó en la muerte de un miembro de la tripulación india a bordo del petrolero Mombasa y en heridas a ocho personas más, incluidas cuatro con lesiones graves", señaló la información.

Según el Ministerio de Defensa de EAU, "el ataque también causó daños materiales a ambos petroleros como resultado de los incendios que se desataron a bordo, los cuales han sido controlados desde entonces".

"Los Emiratos Árabes Unidos se reservan su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes, de manera que salvaguarde su soberanía, seguridad y estabilidad, y proteja sus intereses nacionales", añadió el mensaje en X.

El ataque contra los petroleros se conoció horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informara del inicio de una tercera noche consecutiva de ataques contra Irán por orden del presidente Donald Trump, con operaciones destinadas a imponer "un alto costo" a Teherán.

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Según informó el Centcom en su cuenta de X, los bombardeos buscan degradar la capacidad de Irán para atacar a civiles y al transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz y estos comenzaron apenas unos minutos después de que Trump asegurara en una entrevista que el país persa sería golpeado "muy duro" esta misma noche.

La nueva ofensiva estadounidense se produce después de que Trump anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de "guardián del estrecho de Ormuz", una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El Ejército iraní, por su parte, advirtió que no permitirá, "bajo ninguna circunstancia", que EE.UU. "interfiera en la gestión del estrecho de Ormuz", en respuesta a las declaraciones de Trump y después de que el domingo la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara que el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado "hasta nuevo aviso".

EE.UU. e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra, desbloquear el estrecho de Ormuz y abrir negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero la tensión se incrementó en los últimos días por nuevos ataques cruzados en Oriente Medio.