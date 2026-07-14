Bangkok ordena inspeccionar cientos de locales nocturnos tras un incendio mortal en un bar

"Se realizarán inspecciones aleatorias todas las noches, sin necesidad de una inspección formal. Si se detecta algún riesgo, se ordenará el cierre inmediato del establecimiento. Se ha instruido a los distritos a extremar la vigilancia, actuar con mayor rigor y poner en marcha estas medidas de inmediato", señaló Chadchart en una rueda de prensa.

El gobernador anunció que estas inspecciones se harán dentro de bares y discotecas, así como en restaurantes "con características similares a las de un local de ocio", como funcionaba la incendiada cervecería Na Lat Phrao (norte de Bangkok), cuyo fuego se logró controlar la madrugada del lunes.

El propósito de este plan, prosiguió, es constatar que los sitios de ocio de la ciudad -visitada cada año por millones de turistas internacionales- cuentan con sistemas contra incendios en buen funcionamiento, así como con salidas de emergencia debidamente señaladas y habilitadas.

Chadchart agregó que los inspectores verificarán si estos sitios usan materiales ignífugos o resistentes al fuego, después de que los bomberos hallaran elementos decorativos altamente inflamables en el bar siniestrado, según reportes oficiales preliminares.

La Policía de Tailandia dijo el lunes que dos de las puertas del bar -situado cerca del enorme mercado de Chatuchack, visitado cada fin de semana por miles de turistas extranjeros- estaban bloqueadas por diferentes objetos e investigan si esto impidió que las personas escapasen con vida del lugar.

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También se investiga si hubo explosiones con bombonas de gas butano que había en la cocina y cuáles eran los protocolos de emergencia y las medidas de seguridad con que contaba el sitio, donde murieron 24 tailandeses y un ciudadano de Laos, según un balance de cuerpos identificados hasta la noche del lunes compartido con EFE.

El director de la Policía tailandesa, el general Kitthrath Punpect, adelantó que las autoridades intentarán determinar si hubo negligencia penal por parte de los administradores del bar, cuyo propietario sigue ingresado y en estado crítico.

Hasta el mediodía de este martes, 24 sobrevivientes del incendio seguían en estado crítico, recibiendo atención médica en diferentes hospitales de la ciudad, igual que otras 15 personas que sufrieron lesiones moderadas.