Bruselas considera "inaceptables" las amenazas de desmantelamiento de EE.UU. contra la CPI

"Nuestra postura sigue siendo inalterable y muy clara: Nosotros, como Unión Europea, mantenemos nuestro firme apoyo a la Corte Penal Internacional y a los principios consagrados en el Estatuto de Roma", indicó el portavoz comunitario de Exteriores, Anouar el Anouni.

"Los ataques o amenazas contra la Corte, sus funcionarios electos, su personal o quienes colaboran con ella son sencillamente inaceptables", subrayó.

Añadió que la UE respeta "la independencia y la imparcialidad de la Corte" y que está firmemente comprometida con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad.

El mismo portavoz recordó que la CPI "no tiene como objetivo a los Estados soberanos, ni supone una amenaza para su soberanía" sino que, en virtud del Estatuto de Roma, ese tribunal ejerce su jurisdicción "sobre personas físicas, autores de los crímenes más graves que preocupan a la comunidad internacional".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el lunes el lanzamiento de una campaña diplomática para "desmantelar" la Corte Penal Internacional y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.

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"La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios estadounidenses que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos", afirmó en un comunicado.