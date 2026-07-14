Cien israelíes asaltan un pueblo palestino al norte de Cisjordania y destruyen propiedades

"Anoche, alrededor de las tres de la madrugada (00:00 GMT), se recibió una denuncia en la línea de atención de la policía sobre unos 100 ciudadanos israelíes que entraron en la localidad de Kifl Haris", recoge un comunicado de la Policía, según el cual la noche se saldó con cinco detenidos a su paso por el punto de control militar de Hizma, ya en la frontera con Jerusalén.

Según la Policía, los cinco arrestados ya a las puertas de Jerusalén son un grupo de jóvenes de entre 16 y 20 años.

Activistas palestinos dedicados a documentar los ataques israelíes en Cisjordania compartieron hacia esa hora vídeos grabados en la ciudad en los que se observa a un amplio grupo de judíos ultraortodoxos (ataviados la mayoría con los tradicionales abrigos negros) caminando por el pueblo.

Entre ellos también se aprecian a otros jóvenes vestidos con camiseta, vaqueros y botas de montaña, atuendo habitual de los colonos que, en violación del derecho internacional, residen en Cisjordania.

La agencia oficial de noticias palestina, Wafa, informó de que durante la invasión los israelíes atacaron propiedades de la población, como vehículos o viviendas.

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Otro vídeo compartido por activistas locales muestra un coche vandalizado, con todos los cristales rotos.

La Policía reconoce que, para cuando llegaron al lugar sus agentes (provenientes del asentamiento israelí de Ariel, también ilegal ante el derecho internacional) y los soldados israelíes, los asaltantes ya se habían marchado.