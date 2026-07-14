Condenan a cadena perpetua a tres bareiníes por espiar para Irán

La Fiscalía de Delitos de Terrorismo afirmó en un comunicado que se trata de dos casos separados, pero que las sentencias fueron dictadas en una sesión hoy en Manama del citado tribunal, en el último de una serie de juicios celebradas en las últimas semanas contra decenas de bareiníes acusados de espiar o simpatizar con Irán.

Los tres condenados, uno de ellos juzgado en rebeldía, habían sido imputados "por espionaje a la Guardia Revolucionaria Iraní y a sus colaboradores, con el fin de ayudarla en sus actos hostiles y terroristas contra el Reino de Baréin y perjudicar sus intereses. El tribunal los condenó a cadena perpetua y ordenó la confiscación de los objetos incautados", dijo la nota.

Detalló que entre las acusaciones hay "el suministro a una cuenta electrónica administrada por el grupo terrorista Guardia Revolucionaria de vídeos de los ataques con misiles iraníes contra Baréin", así como de "ubicaciones y coordenadas de lugares vitales dentro del país para que fueran atacados por el enemigo".

"Las investigaciones concluyeron que los datos y la información proporcionados por los condenados (...) constituyeron un pilar fundamental en los hostiles y atroces ataques terroristas iraníes que tuvieron como objetivo una serie de instalaciones vitales e importantes dentro de Baréin, poniendo así en peligro la seguridad y la estabilidad del país", agregó el comunicado.

Baréin y otros vecinos, como Kuwait y Catar, han detenido y juzgado en las últimas semanas a decenas de personas bajo acusaciones de publicar vídeos de los ataques iraníes con misiles y drones contra esos países en el contexto de la guerra entre Estados Unidos y la República Islámica.

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Decenas de detenidos en esos países han sido juzgados y condenados a la cárcel o fueron privados de su nacionalidad.

Los vecinos árabes de Irán son blanco de ataques por la Guardia Revolucionaria por ser aliados de Washignton y acoger en su territorio o aguas bases militares de EE.UU o con presencia militar estadounidense.