Dos corneados en el último encierro de los sanfermines, accidentado y peligroso

Según un primer parte médico, dos corredores corneados fueron trasladados al hospital: uno con una herida en el muslo, y otro en el tórax; ambos se encuentran estables.

El número de atenciones y traslados ha ido también en aumento, con más de una decena por contusiones y heridas de consideración diversa.

Los toros se cayeron varias veces y arremetieron contra los mozos en el recorrido habitual entre los corrales de Santo Domingo y la plaza de toros de la ciudad de Pamplona, donde serán lidiados dentro de unas horas.

Los instantes de mayor peligro fueron en el tramo de la plaza del Ayuntamiento, donde unas de las reses arremetió contra los corredores que se encontraban parados en el vallado en la parte derecha del recorrido.

La manada salió encabezada por los mansos, seguidos de cinco toros negros y uno colorado que la cerraba.

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Los Jandilla recorrieron a gran velocidad el primer tramo por la cuesta de Santo Domingo, por la que avanzaron sin arremeter contra los mozos.

Los instantes de mayor peligro se dieron en la plaza consistorial, donde el toro que encabezaba el grupo arremetió a los corredores que se encontraban en uno de los vallados. Uno fue corneado en el muslo.

Este mismo toro arrolló y pasó por encima de uno de los mozos en la calle de Mercaderes.

La manada enfiló la de Estafeta agrupada, encabezada por dos cabestros y por el centro de la calle, mientras se iba estirando poco a poco en ese tramo.

El toro colorado resbaló y cayó, por lo que quedó algo descolgado del resto; el grupo se partió, con dos mansos en cabeza seguidos de cuatro bravos negros, de otro a unos metros de distancia y el colorado al final.

Tres toros negros entraron en el coso taurino en cabeza junto a varios mansos y los otros tres accedieron poco después.

Serán lidiados por el peruano Andrés Roca Rey y los españoles Juan Ortega y Tomás Rufo.