Duro golpe contra la 'Ndragheta, la mafia de Calabria (Italia), con 79 detenidos

Más de 500 agentes de la Policía y de los Carabineros fueron desplegados para ejecutar las medidas cautelares contra 79 sospechosos: 73 de ellos fueron encarcelados y seis quedaron bajo arresto domiciliario, todos acusados de pertenecer a clanes históricos de la 'Ndrangheta, la mafia más poderosa de Italia, como De Stefano, Tegano y Condello, así como a otros grupos criminales activos en la zona.

Los sospechosos están acusados, en distintos grados, de asociación mafiosa, narcotráfico, extorsión, posesión y porte ilegal de armas de fuego, agravado por métodos mafiosos, complicidad con la 'Ndrangheta y robo.

Durante las investigaciones, que comenzaron ya en el año 2000, se ha reconstruido la dinámica asociativa de sus respectivas organizaciones, así como la existencia de una federación entre las familias históricas de la mafia de Reggio Calabria que operan en el distrito "Centro".

Se cree que algunos de los sospechosos participaron en importantes reuniones confidenciales de la mafia, durante las cuales se redefinió el equilibrio de poder entre las familias de la 'Ndrangheta que controlaban el centro de la ciudad, se establecieron posiciones de mando y responsabilidad, se repartieron las ganancias de las actividades ilícitas, se gestionaron las relaciones —a veces conflictivas— con otras organizaciones criminales, explicaron en una nota.

Las actividades criminales de las que se acusa a los sospechosos incluyen: control territorial, presión asfixiante sobre el tejido económico mediante el uso sistemático de la intimidación y la extorsión, narcotráfico, asistencia financiera mutua para asociados detenidos y blanqueo de capital ilícito en empresas gestionadas por testaferros.

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Entre ellos, los mafiosos trabajaban para hacerse con las licitaciones del mantenimiento y la limpieza de trenes y plantas industriales en el nudo ferroviario de Reggio Calabria.