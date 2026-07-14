EE.UU. congela la retirada de aviones cisterna militares del aeropuerto de Tel Aviv

Hace un mes, el aeropuerto de Ben Gurión, ubicado en la periferia de Tel Aviv, ya avisó de que se vería obligado a cancelar vuelos comerciales si no se retiraban de las pistas 15 aviones estadounidenses, estacionados allí desde la guerra contra Irán que arrancó el 28 de febrero.

Tras el anuncio de acuerdo entre Irán y EE.UU. para poner fin a la contienda, se trasladaron varios de los 72 aviones que había en Ben Gurión a bases militares dentro de Israel.

Ahora, según informó el canal de televisión israelí 12 y confirmó a EFE el Ministerio de Transportes, Estados Unidos congeló la retirada de los aviones que quedan -que no especifica-, lo que causó la queja de la Autoridad Aeroportuaria israelí.

En una carta publicada por el medio israelí, un alto cargo de dicho organismo advirtió este martes de que dicha suspensión tiene una importancia operativa "inmediata y seria".

Se teme concretamente que 50.000 billetes de aviones comerciales se vean afectados por ella, por lo que la Autoridad Aeroportuaria instó al Ministerio de Defensa israelí a encontrar una solución que no perjudique a los ciudadanos.

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La congelación del traslado de los aviones se produce en medio de la última escalada entre Irán y Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por cancelado el preacuerdo al que llegaron para el fin de la guerra.

Dicha escalada se ha traducido en ataques diarios de Estados Unidos a territorio iraní y la respuesta de la República Islámica con bombardeos de países del Golfo Pérsico y Jordania.