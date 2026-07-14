El apoyo mayoritario de la opinión pública al derecho al asilo convive con la desconfianza

La encuesta, realizada en el terreno por la compañía Ipsos y que coincide con los 75 años de la Convención sobre los Refugiados, refleja las contradicciones en la opinión pública sobre la protección a los refugiados, con respuestas en las que coexisten la solidaridad hacia ellos y las dudas sobre la validez de algunas de las historias que relatan.

En el sondeo participaron más de 21.500 personas en 29 países y uno de sus resultados principales es que el 66 % de los encuestados apoya el derecho a buscar refugio, apenas un punto porcentual menos que en 2025.

Ello pese al endurecimiento del discurso migratorio en numerosos países, muchos de ellos vistos como referencia como es el caso de Estados Unidos o de algunos europeos, aunque esta situación también se está observando en el Sur Global, concretamente en países como Sudáfrica o Pakistán, desde donde se han producido deportaciones masivas.

En este contexto, la encuesta pone de manifiesto a que el apoyo a los refugiados convive con un elevado grado de desconfianza; el 61 % considera que muchas personas que solicitan protección internacional lo hacen por motivos económicos o para acceder a prestaciones sociales, mientras que casi la mitad (49 %) cree que las fronteras deberían cerrarse a los refugiados.

Asimismo, menos de la mitad (44 %) cree que los refugiados lograrán integrarse con éxito en las sociedades de acogida, lo que refleja que el apoyo al principio de protección no implica necesariamente confianza en el funcionamiento de los sistemas de acogida.

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En la presentación de estos resultados en Ginebra participó la directora gerente de Ipsos, Trinh Tu, quien sostuvo que estas posiciones no son incompatibles.

Comentó que suelen coexistir en una misma persona y que el debate ya no gira tanto en torno a si los refugiados deben ser protegidos, sino a cómo gestionar el asilo y garantizar que los procedimientos sean justos.

Otro elemento que sobresale de los resultados es la importancia que la opinión pública otorga a repartir las responsabilidades entre los Estados, con más gente que piensa que la responsabilidad principal no debe recaer en los países más ricos.

Asimismo, se espera que haya más participación de organizaciones internacionales y oenegés, aunque estas dos categorías han perdido financiación internacional considerable desde el retorno a la Casa Blanca del presidente estadounidense Donald Trump, que recortó fuertemente las contribuciones de su país, una medida que otros países -incluidos varios europeos- siguieron, aunque de manera menos drástica.