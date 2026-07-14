El choque de una moto con un oso reaviva la polémica de la caza en Eslovenia

La policía eslovena confirmó este martes el accidente, ocurrido la noche del lunes, en el que un motociclista resultó herido de gravedad al colisionar contra un oso en una carretera al sur de Liubliana, según informa la agencia de noticias eslovena STA.

El animal, que había irrumpido repentinamente en la carretera, huyó tras el impacto, mientras que el conductor fue trasladado a un hospital por bomberos voluntarios locales.

El incidente ocurrió cerca de Cerknica, a unos 40 kilómetros al sur de la capital eslovena, en la región de Notranjska, una zona donde habitualmente se organizan visitas turísticas guiadas para la observación a distancia de osos pardos.

Al igual que en otros países europeos, la población de estos animales —protegidos en toda la Unión Europea (UE)— se ha multiplicado en los últimos años, lo que ha dado lugar a frecuentes y problemáticos encuentros con humanos.

Se estima que en Eslovenia, un país de 20.273 kilómetros cuadrados y poco más de dos millones de habitantes, habitan entre 900 y 1.100 ejemplares, principalmente en regiones boscosas como Notranjska y Kočevsko, consideradas entre las zonas con mayor densidad de osos pardos del mundo.

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Mientras que las organizaciones ecologistas y de defensa de los animales exigen mantener una protección estricta del oso pardo y se oponen a su sacrificio, las autoridades del país abogan por medidas reguladoras para reducir los riesgos para la población.

En este contexto, la Asociación Eslovena de Caza celebró recientemente una decisión judicial que desestimó una demanda de la organización ecologista AAG (Alpe Adria Green) contra el permiso para cazar 206 osos pardos.

Las prolongadas disputas legales, que en este último caso se extendieron por más de un año, "no se ajustan a la dinámica natural del crecimiento de la población de osos y aumentan directamente los riesgos para la seguridad", señaló la citada asociación de cazadores.

"Los sucesos del año pasado, cuando registramos tres personas heridas en Eslovenia debido a ataques de osos en tan solo unos meses, son una seria advertencia de que la superpoblación está obligando a los animales a abandonar su hábitat natural y a aproximarse a las zonas habitadas", agregó la entidad.

Eslovenia se sumó recientemente a una iniciativa liderada por Rumanía para que la UE rebaje el nivel de protección de los osos pardos en su territorio con el fin de facilitar una gestión más flexible de sus poblaciones.

Para el ministro de Agricultura esloveno, Janez Cigler Kralj, también "es necesario poner fin" al riesgo para la vida y la salud de los agricultores y sus animales que supone cada vez más la superpoblación de plantígrados.