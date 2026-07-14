El nuevo alcalde de París alaba la voz firme de Pedro Sánchez frente al autoritarismo

"Cuando el derecho internacional retrocede ante los embates de los autoritarismos, su voz sigue siendo una de las más firmes de Europa a la hora de defenderlo", enfatizó Grégoire en un mensaje en la red social X.

Acompañó esa publicación con fotos que ilustran la continuidad del buen entendimiento entre el socialismo español y la Alcaldía de París, una relación que estuvo especialmente patente durante los doce años de liderazgo de Hidalgo (también socialista), por las raíces españolas de la exalcaldesa nacida en San Fernando (Cádiz).

Grégoire tampoco dejó de recordar que esta noche Francia y España serán rivales en el Mundial de fútbol: "¡Buena semifinal a todos y todas!"

El primer edil parisino recibió a Sánchez justo antes de que el mandatario español acudiera al tradicional desfile militar de los Campos Elíseos que se celebra con motivo de la Fiesta Nacional francesa del 14 de Julio, invitado por el presidente francés, Emmanuel Macron, junto a otros líderes de los países aliados de Ucrania (la denominada Coalición de Voluntarios).

En el desfile participaban, junto a un despliegue récord de las Fuerzas Armadas galas, medio millar de efectivos internacionales de esa Coalición de Voluntarios, incluidos 21 españoles y un caza F18, para mostrar simbólicamente el respaldo de Europa a Kiev y el despertar estratégico del Viejo Continente en el plano de la defensa.