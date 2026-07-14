El petróleo de Texas cierra en 79 dólares tras anular Trump el peaje del 20 % en Ormuz

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 1,20 dólares respecto al cierre anterior.

Trump anunció este lunes un cargo del 20 % de la mercancía que cruzara el paso a todos los barcos que atravesaran el paso como "cuestión de justicia" a cambio de "brindar seguridad y protección a esta sección tan volátil del mundo".

"He decidido reemplazar la tarifa de reembolso del 20% de Estados Unidos por acuerdos de comercio e inversión que los distintos Estados del Golfo realizarán en Estados Unidos. Esas inversiones serán masivas y, al mismo tiempo, extraordinariamente beneficiosas para ellos y para su futuro", escribió Trump en un mensaje en Truth Social.

El anuncio disparó el precio del petróleo por encima de los 80 dólares el barril, pero el precio se acabó reduciendo tras recular Trump.

La reciente escalada entre Washington y Teherán, que cumple una semana, continua recrudeciéndose con ataques en toda la región.

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Las autoridades iraníes informaron este martes de una nueva oleada de ataques atribuidos a Estados Unidos contra varias ciudades del sur del país, entre ellas Bandar Abás, Bushehr y Abadán, horas después de los bombardeos estadounidenses de la madrugada y en medio del recrudecimiento de los enfrentamientos.