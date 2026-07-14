Emiratos Árabes condena "actos de piratería" en Ormuz tras ataque a petroleros emiratíes

El Ministerio de Exteriores emiratíes advirtió, en un comunicado, de que "atacar el transporte marítimo comercial y utilizar el estrecho de Ormuz como herramienta de presión económica o chantaje constituye un acto de piratería y supone una amenaza directa para la estabilidad de la región y su población, así como para la seguridad energética mundial".

Exigió que "Irán detenga estos ataques agresivos, asegurando su pleno compromiso de cesar todas las hostilidades y reabrir el estrecho de forma total e incondicional en favor de lograr la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales".

El citado departamento emiratí acusó a Irán de atacar a sus dos petroleros Mombasa y Al Bahiyah cuando navegaban en el sur de Ormuz, en aguas jurisdiccionales del vecino Omán, y afirmó que el bombardeo causó la muerte de un tripulante indio y otras ocho personas resultaron heridas, seis indios y dos ucranianos.

El Ministerio de Defensa emiratí había asegurado que el ataque contra Mombasa y Al Bahiyah causó daños materiales como resultado de los incendios que se desataron a bordo, "los cuales han sido controlados desde entonces", y advirtió de que EAU "se reservan su pleno derecho a responder a esta escalada y a tomar todas las medidas necesarias para proteger su territorio, a sus ciudadanos y residentes".

El ataque llega en el contexto de la creciente tensión en la región por los bombardeos y represalias de los últimos días entre Estados Unidos que bombardea el territorio iraní, e Irán que ataca buques y petroleros en las aguas del golfo Pérsico así como a sus vecinos árabes aliados de Washington, como Kuwait, Baréin y EAU.

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El ataque contra los petroleros emiratíes fue condenado también este martes como "acción hostil y violación del derecho internacional y la libre navegación" por el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jasem al Budaiwi, una alianza política y económica compuesta por Arabia Saudí, Catar, EAU, Omán, Baréin y Kuwait.