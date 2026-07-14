Esposa de Juan Orlando Hernández pide a hondureños recibirlo el 26 de julio tras indulto

En un video difundido en sus redes sociales, García recordó que el 25 de abril de 2022, cuatro días después de que su esposo fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio por narcotráfico y armas, fue la primera vez que ella dijo "volverá".

"Y lo hicimos como un decreto de fe, con la certeza que llegaría el día en que Juan Orlando regresaría a casa", subrayó la ex primera dama hondureña, quien reside en Tegucigalpa.

El video que difundió hace cuatro años, García lo reprodujo de nuevo hoy diciendo que lo compartía "como un testimonio de fe, que debemos poner siempre nuestra mirada y nuestra fe y esperanza en Dios sin importar las circunstancias que veamos a nuestro alrededor, porque Dios nunca se olvida de la fe con que le pedimos".

"Durante todo este tiempo seguimos repitiendo volverá, volverá, volverá, y aunque muchos se rieron y decían que eso era imposible, nada, nada, nada, es imposible para Dios. Hoy cuento los días para que ese volverá se convierta en un volvió. Los esperamos, acompáñennos a recibir a Juan Orlando este próximo 26 de julio a las 9 de la mañana, en el Aeropuerto de Palmerola" (centro del país), añadió García.

El pasado día 5 Hernández anunció que regresará el 26 de julio a Honduras, donde deberá enfrentar la audiencia programada para el 3 de agosto, en el juicio por fraude y lavado de activos.

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"¡El momento de volver a casa ha llegado!", dijo Hernández en un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que llegará a Honduras a las 9:00 hora local (15:00 GMT) del domingo 26 de julio.

El exgobernante anunció su regreso a Honduras después de que un juez en Tegucigalpa suspendiera provisionalmente la orden de captura en su contra y la alerta roja internacional al admitir su solicitud de presentación voluntaria por el caso de fraude y lavado.

Hernández, que gobernó Honduras por dos mandatos consecutivos, desde enero de 2014 hasta enero de 2022, fue indultado el 1 de diciembre de 2025 por Donald Trump de la condena de 45 años de prisión impuesta en junio de 2024 por una corte de Nueva York por narcotráfico y delitos relacionados con armas.

En una entrevista con EFE el pasado 21 de mayo en Miami, Hernández había señalado, al ser preguntado sobre su regreso a Honduras, que le gustaría hacerlo pero que había recibido amenazas de criminales que buscan atentar contra él y su familia, además de citar un reporte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU. sobre "que le pusieron precio" a su vida.

El 3 de agosto está programada la comparecencia de Hernández a una audiencia de declaración de imputado por el presunto desvío de recursos estatales para financiar su campaña política en 2013, en una causa derivada del caso de corrupción conocido como 'Pandora II'.