FundéuRAE: "fuera" y "afuera", usos

Así, se pueden ver los dos en las noticias, como en “Ya hay fiesta afuera del Dallas Stadium”, “El fallo de la Corte Suprema tira de nuevo la pelota afuera”, “Desde fuera se nos ve mejor” y “Cómo será la primera fábrica construida fuera de la Tierra”, todos ellos válidos.

Como explica el “Diccionario panhispánico de dudas”, estos adverbios significan ‘hacia el exterior de un lugar’ o ‘en el exterior de un lugar’ en función del contexto, y se construyen con un complemento con “de” que indica ese lugar al que se refieren, que puede ser expreso o tácito. En América se prefiere “afuera” cuando ese complemento está implícito (“... tira de nuevo la pelota afuera”) y es normal usarlo también cuento es explícito (“... afuera del Dallas Stadium”). En España se suele optar por “fuera” en todos los casos (“Desde fuera se nos ve mejor”, “... construida fuera de la Tierra”).

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, según señala la citada obra académica, “afuera” puede ir precedido por las preposiciones “de”, “desde”, “hacia”, “hasta”, “para” o “por”, pero no por la preposición “a”. Así, lo adecuado sería “de puertas afuera” o “de puertas para afuera”, y no “de puertas a afuera”.

Por último, cabe añadir que la locución preposicional “fuera de”, que tiene las acepciones de ‘excepto’, ‘además de’ o ‘sin’, no se construye con “afuera”. Así, se puede decir de una persona que “está fuera de peligro”, no “afuera de peligro”.

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