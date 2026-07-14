Hamás retoma negociaciones en El Cairo sobre puntos pendientes del acuerdo para Gaza

El informante, que pidió anonimato, señaló que la delegación de Hamás, encabezada por su principal negociador de Hamás, Jalil al Haya, ha mantenido en los últimos días conversaciones con los mediadores -Egipto, Catar y Turquía- para explicar la postura del movimiento respecto a esos puntos, entre los que destaca su desarme.

Indicó asimismo que "se está trabajando para celebrar una reunión entre la delegación y el representante para Gaza de la Junta de Paz, Nikolay Mladenov, en presencia de los mediadores" para abordar la respuesta de Hamás a un plan propuesto por esa junta para proceder en la implementación del acuerdo de alto el fuego, auspiciado por Estados Unidos.

La misma fuente insistió en que Hamás ha respondido de forma "positiva, con algunas observaciones" al plan de Mladenov, y que su postura se basa en la necesidad de que los puntos pendientes de la primera fase se apliquen de forma gradual y simultánea tanto por Israel como por Hamás "según un calendario específico" que se acuerde por las partes.

Un acuerdo en este sentido "debería comenzar con el cese total de los ataques israelíes en Gaza, el levantamiento del bloqueo de conformidad con el protocolo humanitario y una retirada inmediata de Israel de las zonas en las que ha expandido, cruzando la 'línea amarilla'", establecida por el Ejército israelí en Gaza, añadió.

La fuente no ha dado a conocer más detalles, si bien fuentes palestinas y egipcias habían afirmado durante el curso de las negociaciones que éstas se centran en cuatro puntos "cruciales".

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Esos son el inicio "inmediato" de los trabajos del Comité Nacional -que administrará Gaza-, el almacenamiento de armas, asignación de nuevas tareas a la Junta de Paz y la entrada en la Franja de una fuerza internacional de estabilización.

EE.UU. que patrocina el acuerdo de alto el fuego para Gaza, alcanzado en octubre pasado, declaró formalmente en enero la entrada en vigor de la segunda fase del pacto, si bien Hamás aún rechaza desarmarse mientras sigue el Ejército israelí en Gaza, e Israel se niega a retirarse sin la desmilitarización de la Franja, entre otras diferencias que impiden el avance de las conversaciones.