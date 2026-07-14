Irán condena la decisión de Londres de declarar terrorista a la Guardia Revolucionaria

"Se trata de una medida injustificada, irresponsable y contraria a los principios y normas fundamentales del derecho internacional, incluidos el principio de igualdad soberana de los Estados y el principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países", denunció en un comunicado el Ministerio de Exteriores.

La diplomacia iraní calificó de "mezquina, provocadora y contraria al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas" la decisión de etiquetar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza bajo la Ley de Seguridad Nacional del Reino Unido.

Teherán aseguró que se reserva el derecho de adoptar medidas recíprocas en respuesta y responsabilizó al Gobierno británico de las "consecuencias políticas, jurídicas y diplomáticas" que, a su juicio, pueda acarrear la medida.

La reacción de Irán se produce después de que el primer ministro británico, Keir Starmer, anunciara el lunes que su Gobierno declarará organización terrorista a la Guardia Revolucionaria por considerarla una amenaza para la seguridad nacional y presentará esta semana al Parlamento un reglamento para formalizar la medida.

Si es aprobada, quienes actúen en nombre de ese cuerpo militar de élite iraní en territorio británico podrían enfrentarse incluso a penas de cadena perpetua por actos de sabotaje.

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El Reino Unido ha registrado en los últimos meses varios ataques, incluidos incendios provocados, contra objetivos de la comunidad judía e incluso contra propiedades del propio Starmer, algunos de los cuales las autoridades han vinculado al Estado iraní.

La medida británica sigue el ejemplo de la Unión Europea, que en enero incluyó a la Guardia Revolucionaria en su lista de organizaciones terroristas tras la represión de las protestas antigubernamentales, que se saldó con la muerte de más de 7.000 personas, según la ONG opositora HRANA, con sede en Estados Unidos.

Australia, Canadá, Argentina y EE.UU. también han declarado terrorista a este ejército ideológico de la República Islámica.