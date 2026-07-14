Irán rescata a 23 marineros tras la colisión de dos buques en Ormuz, según un medio

Según la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el accidente ocurrió de madrugada cuando un buque granelero chocó con otra embarcación mientras navegaba por la zona, lo que provocó graves daños en la parte central del casco y la entrada de agua.

Ante la situación de emergencia, el capitán del buque granelero ordenó evacuar la embarcación y el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de la provincia de Hormozgán desplegó una embarcación de apoyo y un remolcador para asistir en las labores de rescate.

Los 23 tripulantes extranjeros fueron evacuados sin sufrir heridas y trasladados a la isla de Qeshm, mientras equipos de rescate y expertos marítimos continúan investigando las causas del accidente y evaluando los daños.

Fars no informó de la bandera del buque ni de la nacionalidad de sus tripulantes.

El incidente se produce en un momento de máxima tensión en la región de Oriente Medio, después de varios días de ataques cruzados entre Irán y Estados Unidos que han elevado la preocupación por la seguridad de la navegación en el estratégico estrecho de Ormuz.

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A última hora del lunes las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo la tercera noche consecutiva de ataques contra instalaciones de misiles y drones, así como capacidades marítimas de Irán en las ciudades de Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, Abu Musa y Bandar Abás, con el objetivo de seguir reduciendo la capacidad de Teherán para atacar el transporte marítimo comercial.

La nueva ofensiva estadounidense se produjo después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y asegurara que Washington asumirá el papel de «guardián del estrecho de Ormuz», una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

Teherán, a su vez, respondió a los ataques estadounidenses con el lanzamiento de misiles y drones contra bases de Estados Unidos en Baréin, Jordania y Kuwait.