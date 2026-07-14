La India convoca a un diplomático iraní por un ataque en Ormuz con un marinero muerto

El Ministerio de Exteriores indio informó después en un comunicado de que presentó al diplomático iraní una “enérgica protesta” por los ataques contra los buques MT Al Bahiyah y MT Mombasa, que transitaban por esa vía marítima estratégica.

“Condenamos enérgicamente estos ataques y actos de violencia dirigidos contra marineros y que obstaculizan la navegación libre y segura por vías navegables internacionales como el estrecho de Ormuz”, señaló la Cancillería india.

Según Nueva Delhi, los dos buques transportaban en conjunto a 30 marineros indios, de una tripulación total de 46 personas.

De los doce ciudadanos indios que se encontraban a bordo del MT Al Bahiyah, uno murió y otro resultó herido. En el MT Mombasa viajaban otros 18 indios, de los cuales nueve sufrieron heridas, dos de ellos de gravedad, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores.

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó que los dos petroleros fueron alcanzados por misiles de crucero iraníes mientras transitaban por aguas jurisdiccionales de Omán.

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La India pidió el cese inmediato de las hostilidades en Asia Occidental y llamó a retomar “el diálogo y la diplomacia” para preservar la paz, la seguridad y la estabilidad regional.

“En particular, deben cesar los ataques contra la navegación comercial y la infraestructura civil en la región para que pueda restablecerse cuanto antes la navegación y el comercio libres y sin obstáculos por las vías marítimas internacionales, conforme al derecho internacional”, añadió el ministerio.

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada entre Estados Unidos e Irán, después de que el Comando Central estadounidense informara del inicio de una tercera noche consecutiva de bombardeos contra territorio iraní por orden del presidente Donald Trump.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las rutas marítimas más sensibles del mundo para el transporte de petróleo y gas, y su seguridad resulta clave para países altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la India.

El pasado domingo, Nueva Delhi confirmó la desaparición de un ciudadano indio y el rescate de otros diez tras un ataque contra el buque comercial GFS Galaxy frente a las costas de Omán.

A mediados de junio, la India también convocó al encargado de negocios de Estados Unidos en Nueva Delhi para protestar por un ataque naval estadounidense que dejó tres marineros indios muertos en el estrecho de Ormuz.