La UA apoya el esfuerzo de Mali contra el terrorismo y para volver al orden constitucional

En un viaje a la capital maliense, Bamako, el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, se reunió con Assimi Goïta, jefe de la junta militar del país, según informó la organización a última hora del lunes en un comunicado.

Mahmoud "elogió la resiliencia del pueblo maliense ante los retos a los que se enfrenta el país" y "reconoció los esfuerzos del presidente Goïta y de las autoridades malienses para reforzar la estabilidad y hacer frente a la amenaza del terrorismo".

El jefe de la Comisión reiteró que la UA está dispuesta a "acompañar a Mali en la continuación de sus esfuerzos destinados a consolidar la estabilidad, reforzar la cohesión nacional con vistas al restablecimiento del orden constitucional e impulsar sus prioridades en favor de una paz duradera y del desarrollo".

"Reafirmando la solidaridad de la UA, subrayó que el terrorismo no conoce fronteras e insistió en la importancia de una acción colectiva sostenida para hacer frente a este desafío común", añadió el documento.

Por su parte, según la UA, Goïta "reafirmó el compromiso de Mali de mantener un diálogo estrecho con la UA y de seguir colaborando con la organización en asuntos de interés común" y describió la visita e Youssouf como "una muestra de solidaridad" de la organización con el Gobierno y el pueblo de Mali.

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El encuentro se produjo después de la oleada de ataques coordinados lanzados a principios de este julio por rebeldes separatistas y yihadistas contra posiciones militares en varias localidades del norte y el centro de Mali, así como contra una cárcel en el entorno de Bamako.

Mali afronta desde hace más de una década una grave crisis de seguridad marcada por la actividad de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda y al Estado Islámico, así como por la insurgencia de movimientos independentistas en el norte del país.