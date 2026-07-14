Las exportaciones chinas crecen un 20,8 % interanual en junio gracias a chips o eléctricos

Concretamente, según los datos oficiales divulgados este martes por la Administración General de Aduanas del país asiático, las exportaciones alcanzaron unos 2,82 billones de yuanes (416.013 millones de dólares, 365.126 millones de euros) en junio.

Las cifras apuntan a su vez a un incremento del 29,4 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,96 billones de yuanes (289.314 millones de dólares, 253.925 millones de euros).

Así, en el sexto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 859.050 millones de yuanes (126.699 millones de dólares, 111.200 millones de euros), lo que supone un aumento del 4 % frente al dato de junio de 2025, según cálculos efectuados por EFE.

Las ventas chinas al exterior, un motor que recobra cada vez más importancia para la segunda economía mundial ante los problemas internos de demanda, continúan así su tendencia ascendente tras subir un 9,8 % en abril y un 13,8 % en mayo.

En junio, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,78 billones de yuanes (705.327 millones de dólares, 618.995 millones de euros), un alza del 24,2 % con respecto al mismo mes del año anterior.

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Los datos divulgados hoy también reflejan que ese medidor creció un 16,9 % a lo largo del primer semestre de 2026, con las exportaciones elevándose un 13,4 % interanual y las importaciones, un 22,1 %.

Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 27 % interanual hasta unos 412.390 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+36 %) para situarse en 286.760 millones de dólares.

Ambas cifras superan ampliamente los pronósticos de los analistas, que anticipaban un ascenso del 18,2 % para las ventas al exterior y del 24 % en las compras de bienes foráneos durante el sexto mes del presente ejercicio.

Según Julian Evans-Pritchard, de la consultora británica Capital Economics, el principal fenómeno detrás del repunte es el aumento de los precios de los semiconductores ante el 'boom' de la inteligencia artificial (IA), aunque apunta que, incluso sin contar con ello, "la demanda exterior de bienes chinos sigue siendo sólida, especialmente en tecnologías 'verdes'".

Las citadas ventas de semiconductores aumentaron un 122 % interanual, y las de equipos de computación hizo lo propio en un 53 %, ambas favorecidas por la inversión en IA a nivel global, aunque en el caso del primero de esos apartados se debe a la escasez de chips de memoria a nivel global, ya que en términos de volumen se contrajeron por primera vez en más de dos años.

Evans-Pritchard destaca otras "áreas de verdadera fortaleza" en los datos de exportaciones como las exportaciones de automóviles (+72 %), impulsadas principalmente por los eléctricos.

En el caso de las importaciones, el experto apunta al incremento del valor por la subida de los chips y de materias primas afectadas por la guerra en Oriente Medio, por lo que la subida "no debería tomarse como prueba de que la demanda nacional está disparándose".