Las exportaciones chinas crecieron un 20,8 % interanual en junio

Las cifras publicadas hoy por la Administración General de Aduanas del país asiático apuntan a su vez a un incremento del 29,4 % interanual en las importaciones, que alcanzaron unos 1,96 billones de yuanes (289.314 millones de dólares).

Así, en el sexto mes del año, el superávit comercial chino se situó en unos 859.050 millones de yuanes (126.699 millones de dólares), lo que supone un aumento del 4 % frente al dato de junio de 2025, según cálculos efectuados por EFE.

Las ventas chinas al exterior, un motor que recobra cada vez más importancia para la segunda economía mundial ante los problemas internos de demanda, continúan así su tendencia ascendente tras subir un 9,8 % en abril y un 13,8 % en mayo.

En junio, el total de los intercambios comerciales entre China y otros países sumó unos 4,78 billones de yuanes (705.327 millones de dólares), un alza del 24,2 % con respecto al mismo mes del año anterior.

Los datos divulgados hoy también reflejan que ese medidor creció un 16,9 % a lo largo del primer semestre de 2026, con las exportaciones elevándose un 13,4 % interanual y las importaciones, un 22,1 %.

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Aduanas también presentó hoy los datos del comercio exterior denominados en dólares, utilizados como referencia por los analistas internacionales y que habitualmente presentan divergencias frente a los divulgados en la divisa china debido a las fluctuaciones de los tipos de cambio.

En la moneda estadounidense, las ventas al extranjero aumentaron un 27 % interanual hasta unos 412.390 millones de dólares, mientras que las importaciones lo hicieron a un ritmo todavía más rápido (+36 %) para situarse en 286.760 millones de dólares.

Ambas cifras superan ampliamente los pronósticos de los analistas, que anticipaban un ascenso del 18,2 % para las ventas al exterior y del 24 % en las compras de bienes foráneos durante el sexto mes del presente ejercicio.