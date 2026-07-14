Las tropas israelíes matan a dos gazatíes, entre ellos un niño de 9 años

El niño murió de un disparo en el pecho efectuado desde un tanque durante un avance militar con maquinaria pesada de construcción hacia la llamada línea amarilla en Rafah, extremo sur de Gaza, a partir de la cual está apostado el Ejército de Israel.

El hospital Nasser confirmó a EFE la muerte del niño en la zona costera del Al Mawasi cercana a la línea amarilla, donde se concentran desplazados en tiendas de campaña.

Según testigos consultados por EFE, el tiroteo mortal se produjo coincidiendo con un avance militar de al menos dos tanques, dos excavadoras y tres retroexcavadoras.

Acompañando dicho avance, las tropas hicieron disparos esporádicos desde el territorio controlado por Israel hacia los campamentos de desplazados de gazatíes al otro lado de la línea amarilla, en la zona palestina.

El niño murió como resultado de esos disparos, que según los testigos se repiten periódicamente para proteger los trabajos que Israel está efectuando en su lado de la línea amarilla, y que constituyen un peligro creciente para los refugiados.

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Preguntado por EFE, el Ejército no dio por el momento su versión de la muerte del niño ni tampoco de los trabajos que está realizando allí.

En otro ataque con dron registrado también en el sur de Gaza, en la zona de Jan Yunis (situada justo al norte de Rafah), un hombre de 36 años murió y tres personas más resultaron heridas, entre ellas un niño y una mujer, informó el hospital Nasser.

Cerca de 21.300 niños han muerto en Gaza por ataques israelíes desde que comenzó la ofensiva en octubre de 2023, según los datos de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, matando a una media de cuatro personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Según su último informe, desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre Israel ha matado a 1.108 personas en Gaza y desde el comienzo de su ofensiva hace casi tres años, a 73.231 personas.