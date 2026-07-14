Los 'lefebvrianos' presentan un recurso al decreto de excomunión del Vaticano

Con este recurso pide suspender la ejecución del decreto y de esa manera "ejercer el derecho que la Iglesia reconoce a toda persona que se considere perjudicada por un acto administrativo a solicitar su rectificación, con espíritu de respeto a la autoridad eclesiástica y de fiel apego a la justicia, la verdad y el bien de la Iglesia", según informa en un comunicado publicado en su página web.

"La Fraternidad Sacerdotal de San Pío X pone esta petición en manos de las autoridades competentes y encomienda este proceso a las oraciones de todos los fieles", añade en la nota.

El Dicasterio (ministerio vaticano) de la Doctrina de la Fe confirmó el 2 de julio la excomunión de los cuatro nuevos obispos de la congregación ultraconservadora (Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poinsinet de Sivry y Marc Hanappier), ordenados en Écône (Suiza) sin permiso del papa León XIV.

También han sido excomulgados el consagrante principal, Alfonso de Galarreta, y el obispo Bernard Fellay, por participar en una consagración episcopal sin mandato pontificio y adherirse públicamente al acto considerado cismático, y advirtió que también serían excomulgados todos aquellos fieles que participen en los actos de este grupo.

El superior general de la Fraternidad, Davide Pagliarani, había tachado de "injustas e inválidas" las excomuniones decretadas por la Santa Sede

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La Fraternidad Sacerdotal Pío X fue fundada oficialmente en 1970 en Friburgo (Suiza) por el arzobispo francés Marcel Lefebvre y nació como reacción a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II (1962-1965), que consideraban una ruptura con la tradición doctrinal y litúrgica de la Iglesia.

Juan Pablo II ya excomulgó a su fundador y a los cuatro obispos que ordenó en 1988 sin su beneplácito, mientras que Benedicto XIV en 2009 levantó la excomunión.

A pesar de ello, en los años posteriores han continuado un pulso con la Iglesia que se acentuó en el pontificado de Francisco cuando introdujo severas restricciones a la celebración de la misa "tridentina" -o en latín como se conoce comunmente- con su texto "Traditionis custodes", lo que no gustó a los tradicionalistas y concretamente a los "lefebviranos".

Esta congregación cuenta a nivel global con 733 sacerdotes, 250 religiosas, 145 religiosos y 264 seminaristas. En total, la fraternidad supera los 1.500 miembros consagrados y unos 500.000 fieles y tiene presencia en más de 60 países.