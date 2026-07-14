Rusia intercepta envío de drones ucranianos ocultos entre baldosas de cerámica española

Los agentes se incautaron de 35 drones, que contenían carga explosiva, en un cargamento de baldosas que cruzó Europa a través de territorio de Eslovaquia, Polonia y Bielorrusia hasta llegar hasta la región de Moscú, señala el comunicado oficial.

"Se impidió un ataque terrorista planeado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) contra una empresa estratégica ubicada en una zona residencial de la región de Moscú. El ataque involucraba drones introducidos de contrabando en Rusia", señala la nota citada por TASS.

La inteligencia rusa, que conoció la operación a partir de su paso por Bratislava, mantiene que los sistemas de control de guerra electrónica que tenían equipados los drones ensamblados en Kiev eran de fabricación canadiense.

"La carga explosiva, que había transitado por territorio extranjero, se almacenó en un hangar previamente alquilado, ubicado cerca del objetivo. Para encubrir su uso comercial, agentes de inteligencia ucranianos ordenaron a distancia la entrega de materiales de construcción", explican.

Además, sostienen que en la operación participó un exmiembro del grupo paramilitar Wagner, cuyos mercenarios combatieron en el bando ruso hasta la muerte de su fundador Yevgueni Prigozhin.

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El hombre detenido había sido reclutado por la inteligencia ucraniana. Otro cómplice fue abatido en la operación policial.

El lunes, el FSB se jactó de haber frustrado ataques con drones que debían haber sido lanzados desde el interior de Rusia contra aeródromos militares en las regiones de Amur, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales, similar a la operación Telaraña que hace un año golpeó instalaciones militares desde la Rusia europea a Siberia.