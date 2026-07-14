Sheinbaum recibe a representantes empresariales de Japón en la sede presidencial

"En Palacio Nacional, recibimos al presidente del Comité Económico México-Japón, Seiji Kuraishi; a integrantes de la Federación Empresarial de Japón; y al embajador Kozo Honsei para conversar sobre inversiones", escribió Sheinbaum en un mensaje en redes sociales.

"En nuestro país existen 1.600 empresas japonesas que generan 350.000 empleos directos", añadió.

Ante la Secretaría de Economía (SE) de México indicó que su titular, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión de alto nivel con representantes de la Federación Empresarial del Japón y de la Embajada del Japón en México.

Esto, "para fortalecer la cooperación económica y atender los principales retos de ambiente de negocios de las empresas japonesas establecidas en el país, así como del T-MEC, en el marco del diálogo sobre el entorno comercial y de inversión en América del Norte".

La SE señaló que en la reunión participaron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros.

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Además del embajador del Japón en México, Kozo Honsei, y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de Honda Motor Co., Ltd.

Asimismo, estuvieron presentes los directos y representantes de Honda Motor, All Nippon Airways, ANA Holdings, Toyota Motor de México, NSK, Panasonic Holdings, Mazda, Mitsubishi Electric Automotive, Nissan Mexicana y Mitsubishi de México.

La delegación japonesa, expuso la SE, destacó la importancia de trabajar en conjunto para fortalecer la presencia de empresas japonesas en México.

Mientras que el secretario Ebrard reiteró el compromiso de mantener un diálogo permanente, facilitar las inversiones y fortalecer la competitividad y las cadenas de valor en México.

La Secretaría de Economía informó que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses y que, durante los últimos cinco meses, se ha atendido el 90 % de los retos identificados del ambiente de negocios y que se acordó continuar la coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial.