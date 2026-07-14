Somalia dice haber matado a al menos 42 yihadistas de Al Shabab en ataques aéreos

Las Fuerzas Armadas somalíes lanzaron ataques aéreos anoche en el pueblo de Goobo, a unos 10 kilómetros al norte del distrito de Mahaas, donde algunos yihadistas se habían "reagrupado" tras "ser derrotados" en combates contra el Ejército el lunes, señaló en un comunicado el Ministerio somalí de Defensa.

"Los ataques aéreos neutralizaron a 42 terroristas de Al Shabab e hirieron a otros 12. También se destruyó un vehículo militar, posiciones y fortificaciones defensivas establecidas por Al Shabab en la zona", detalló el comunicado.

"Las operaciones en curso han asestado un duro golpe a Al Shabab, mermando la capacidad del grupo para organizarse y actuar", aseveró el Ministerio, al asegurar que "en los últimos meses, Al Shabab ha sufrido grandes pérdidas a manos de las Fuerzas Armadas y sus socios internacionales".

Así, según el Gobierno somalí, "cientos de milicianos y varios líderes" han sido abatidos.

EFE no pudo verificar de manera independiente las cifras de víctimas facilitadas por las autoridades.

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Somalia ha intensificado las operaciones contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los yihadistas, en la que colaboran militarmente la misión de la Unión Africana (UA), así como Turquía y Estados Unidos, que suelen apoyar con bombardeos aéreos.

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista Al Qaeda, controla áreas rurales del centro y el sur de Somalia y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.