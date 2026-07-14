Ucrania vuelve a derribar misiles balísticos después de tres 'plenos' rusos

Rusia hizo 'pleno' de impactos en objetivos con misiles balísticos en los últimos tres ataques anteriores contra Ucrania llevados a cabo este mes por Rusia con este tipo de armamento, en los que las defensas ucranianas no fueron capaces de derribar ninguno de los misiles balísticos empleados.

Rusia alcanzó numerosas infraestructuras de la industria de defensa ucraniana y mató a decenas de personas, sobre todo en Kiev, en estos ataques con misiles balísticos.

Ucrania ha movilizado sus esfuerzos diplomáticos en estos días para recibir de urgencia más misiles interceptores PAC-3 para los sistemas antiaéreos Patriot de los que depende para derribar misiles balísticos, de los que el Ejército ucraniano sufre un déficit agudo.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó ayer en París un acuerdo con otros nueve países europeos encabezados por Alemania, Reino Unido y Francia para fabricar un sistema de misiles antibalístico propio en Europa que acabe con la dependencia de los sistemas estadounidenses Patriot.

Zelenski aspira a que el sistema se fabrique y empiece a utilizarse en el plazo de un año.

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Ucrania también ha recibido del presidente de EE. UU., Donald Trump, luz verde para fabricar por sí misma misiles interceptores para sistemas Patriot, así como las licencias necesarias para producir sistemas antiaéreos franceses SAMP/T.

En el ataque de esta madrugada, Rusia empleó además de los ocho misiles de trayectoria balística dos misiles guiados aéreos Kh-59 y Kh-69 y 135 drones.