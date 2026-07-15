Vuelco de bus paraguayo en Brasil: ¿cuándo volverían a Paraguay los sobrevivientes?

En horas de la madrugada de este miércoles, un bus de la empresa paraguaya La Guaireña que regresaba a Paraguay desde Brasil, llevando como pasajeros a alumnas de una academia de danza y a sus acompañantes, volcó y cayó al costado de una ruta en el estado de brasileño de Santa Catarina.

El incidente resultó en la muerte de tres personas – dos mujeres adultas y una niña de 8 años - y dejó a varios otros de los 67 pasajeros heridos, algunas con mucha gravedad.

En comunicación con ABC Cardinal, el abogado Augusto González, asesor jurídico de La Guaireña, comentó que una comitiva de la empresa ya se encuentra en Brasil “previendo todos los detalles humanos y técnicos” y para asistir en la atención a las víctimas, que se encuentran en un hospital de la zona.

Una sobreviviente del accidente dijo hoy a ABC Color que ella y decenas de otros de los pasajeros fueron trasladados a un hospital en el municipio cercano de Maravilha.

Bus para el regreso de los pasajeros

González comentó que la empresa ya tiene a disposición un bus para trasladar a Paraguay a los sobrevivientes que estén en condiciones de viajar. Estas personas resumirían el viaje de regreso luego del mediodía, dependiendo de su estado de salud.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Accidente de bus paraguayo en Brasil: el testimonio de una de las sobrevivientes

“Aparentemente la mayoría de los pasajeros tiene algún tipo de contusión o lesiones pequeñas, algunos seguramente van a requerir suturas y curaciones”, señaló.

En cuanto a los pasajeros con heridas más graves – entre las que habría personas que sufrieron amputaciones – , estos podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad en Brasil, añadió.

Aguardan llegada de familiares de fallecidos

Además, el abogado afirmó que se está esperando la llegada de familiares de los fallecidos para la realización de los trámites de entrega de los cuerpos y los servicios funerarios.

Lea más: Vuelco de bus paraguayo en Brasil: temen que cantidad de víctimas fatales aumente

En conversación con ABC hoy, intendente de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia (departamento de Guairá), José Resquín, identificó a las tres personas fallecidas como familiares suyos: su tía Nelly Peralta (75 años), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).