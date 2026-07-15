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15 de julio de 2026 a la - 12:39

Vuelco de bus paraguayo en Brasil: ¿cuándo volverían a Paraguay los sobrevivientes?

Ambulancia blanca en el Pronto Socorro HSJ, equipada para emergencias, en un entorno urbano tranquilo.
Hospital São José de Maravilha, de Brasil. Tres personas murieron y otras más de 60 personas resultaron heridas tras el accidente protagonizado por un bus paraguayo.

Un representante de la empresa paraguaya propietaria del bus que sufrió un accidente hoy en Brasil, que resultó en la muerte de tres de sus pasajeras, dijo que representantes de la empresa ya están en el lugar y que otro bus fue puesto a disposición para el regreso de los sobrevivientes a Paraguay.

Por ABC Color

En horas de la madrugada de este miércoles, un bus de la empresa paraguaya La Guaireña que regresaba a Paraguay desde Brasil, llevando como pasajeros a alumnas de una academia de danza y a sus acompañantes, volcó y cayó al costado de una ruta en el estado de brasileño de Santa Catarina.

El incidente resultó en la muerte de tres personas – dos mujeres adultas y una niña de 8 años - y dejó a varios otros de los 67 pasajeros heridos, algunas con mucha gravedad.

En comunicación con ABC Cardinal, el abogado Augusto González, asesor jurídico de La Guaireña, comentó que una comitiva de la empresa ya se encuentra en Brasil “previendo todos los detalles humanos y técnicos” y para asistir en la atención a las víctimas, que se encuentran en un hospital de la zona.

Rescatistas en uniformes amarillos trabajando alrededor de un autobús volcado en un área boscosa, luces de rescate iluminando la escena.
El bus transportaba a 67 pasajeros.

Una sobreviviente del accidente dijo hoy a ABC Color que ella y decenas de otros de los pasajeros fueron trasladados a un hospital en el municipio cercano de Maravilha.

Bus para el regreso de los pasajeros

González comentó que la empresa ya tiene a disposición un bus para trasladar a Paraguay a los sobrevivientes que estén en condiciones de viajar. Estas personas resumirían el viaje de regreso luego del mediodía, dependiendo de su estado de salud.

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“Aparentemente la mayoría de los pasajeros tiene algún tipo de contusión o lesiones pequeñas, algunos seguramente van a requerir suturas y curaciones”, señaló.

Rescatistas en uniformes amarillos rodean un camión volcado en la maleza, organizándose para ayudar en la escena del accidente.
El accidente dejó personas heridas de gravedad.

En cuanto a los pasajeros con heridas más graves – entre las que habría personas que sufrieron amputaciones – , estos podrían ser trasladados a centros médicos de mayor complejidad en Brasil, añadió.

Aguardan llegada de familiares de fallecidos

Además, el abogado afirmó que se está esperando la llegada de familiares de los fallecidos para la realización de los trámites de entrega de los cuerpos y los servicios funerarios.

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En conversación con ABC hoy, intendente de la ciudad paraguaya de Colonia Independencia (departamento de Guairá), José Resquín, identificó a las tres personas fallecidas como familiares suyos: su tía Nelly Peralta (75 años), su sobrina Blanca Chamorro Resquín (48) y la hija de esta, Guadalupe Garcete Resquín (8).